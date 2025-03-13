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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Что успеет сделать Украина за 30 дней перемирия: Мяч, отправленный России, летит обратно

Что успеет сделать Украина за 30 дней перемирия: Мяч, отправленный России, летит обратно

Царьград Коллаж Царьграда На переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация окончательно продемонстрировала покорность президенту США, согласившись пойти на перемирие с Россией, подписать с Вашингтоном соглашение по ресурсам и выполнить любые другие пожелания нового белого господина.

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Комментарии
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vagas Karlito
В данной ситуации самое умное  что было доступно это не отказаться от перемирия но--- выставить свои требования которые уверен ждут  штаты! Что да как можно обговаривать долго при этом  перехватить инициативу выставляя  свои требования постепенно! А чего стесняться?? Нас водили за нос много раз теперь наша очередь!  Если шанс упустим то   значит еще раз  нос подставим!
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6 час.
Юрий Золотарев
Евро-бандеровскому и пиндосовскому &quot;плану&quot; (ЛЮБОМУ!!)  доверять НЕВОЗМОЖНО!! ЛЮДИ принципиально не могут (и не должны) доверять мерзавцам!
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5 час.
Evgenija Palette
РОССИЯ НЕ НАЧИНАЛА СТРЕЛЯТЬ, ГЛУПЫЙ ТРАМП. СТРЕЛЯТЬ НАЧАЛ КРОВАВЫЙ ПАСТОР И ПОРОШЕНКО. Вот, ПУСТЬ ОНИ И ЗАКАНЧИВАЮТ! И  ПРЕКРАТИ ЛОВИТЬ РЫБКУ В МУТНОЙ ВОДЕ!!!!!!
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2 час.
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