Что успеет сделать Украина за 30 дней перемирия: Мяч, отправленный России, летит обратно

vagas Karlito

В данной ситуации самое умное что было доступно это не отказаться от перемирия но--- выставить свои требования которые уверен ждут штаты! Что да как можно обговаривать долго при этом перехватить инициативу выставляя свои требования постепенно! А чего стесняться?? Нас водили за нос много раз теперь наша очередь! Если шанс упустим то значит еще раз нос подставим!