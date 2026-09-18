Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающего команды Владимира Ткачева.Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающего команды Владимира Ткачева.
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