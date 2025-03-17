Уменьшили «Жигули» в 3 раза, и вот что из этого вышло

Создать миниатюрную копию культовой Лады 2106 – задача не из простых, но автор этого проекта решил рискнуть и уменьшил классический советский автомобиль в три раза! В этом видео на YouTube-канале мастерской «Гараж 54» нам расскажут и покажут все этапы постройки, начиная от распила кузова и заканчивая установкой двигателя.