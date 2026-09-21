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Авторадио

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Студии стали самым востребованным форматом аренды жилья

Интерес к долгосрочной аренде жилья в российских городах-миллионниках заметно вырос к концу лета. Как пишут «Ведомости», сильнее всего спрос увеличился в Нижнем Новгороде - на 43% по сравнению с началом августа.

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