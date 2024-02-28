В Кремле не слышали о попытках США проследить за Путиным через смартфоны

В Кремле не знакомы с информацией издания Wired о попытках спецслужб США проследить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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