"Сейчас сломаю": Русская женщина не прошла мимо, предотвратила религиозную агитацию от мужчины с бородой в метро

НК

Наталья Котельникова

Необходимые специалисты, примерные мусульмане и ... алкоголь? Палёный алкоголь! Эти муфтии лгут на каждом шагу о своём мусульманском народе либо не знают этот подлый тупой зверинец. Для баб-мусульманок нет никаких норм приличного человеческого поведения, агрессивны и распущены, ругаются матом как пьяные грузчики в порту, воспитанием своих зверят не занимаются вообще, дети у них бандиты и насильники как отражение своих папашек. Сплош мастурбанты в общественных местах, что отцы, что сынки. Наркоманы и наркодилеров каждый второй, потому и не работают. А тут - добрый дяденька из мэрии - нате вам, уважаемые бандиты и насильники вам зданьице, торгуйте и наслаждайтесь, не забудьте социальные пособия оформить, полечить свои яйца бесплатно!!! Всё оплачено русскими! Кушайте, не стесняйтесь. Мы с вами, УХ СИЛА! Раздавим всех и разбогатеем на крови и слезах русского народа. Господа правители-предатели-вредители, пора прекращать этот шабаш на крови. Народ дооооолго запрягает, но быстро едет.