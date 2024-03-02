📣 Участники Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи готовятся к открытию выставок Экспозиции представят на территории международного аэропорта ВФМ.
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📣 Участники Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи готовятся к открытию выставок Экспозиции представят на территории международного аэропорта ВФМ.