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Оппозиционер Медведчук: убийство Кивы подтвердило террористическую суть режима

Оппозиционер Медведчук: убийство Кивы подтвердило террористическую суть режима

Киевский режим практикует убийство несогласных с ним журналистов и политиков. Устранение бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы доказало, что власть президента Владимира Зеленского носит террористический характер, заявил сайту «Другая Украина» экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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