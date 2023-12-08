Киевский режим практикует убийство несогласных с ним журналистов и политиков. Устранение бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы доказало, что власть президента Владимира Зеленского носит террористический характер, заявил сайту «Другая Украина» экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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