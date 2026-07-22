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Тульские новости

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Гигантская пробка на трассе М2 от Подмосковья до Тулы

Гигантская пробка на трассе М2 от Подмосковья до Тулы

Пробка растянулась от Подольска до Чехова, автомобилистам приходится искать объезд по трассе М4.Туляки сообщили об огромной пробке на трассе М2, образовавшейся от Московской области в сторону Тульского региона.

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