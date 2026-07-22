Гигантская пробка на трассе М2 от Подмосковья до Тулы

Пробка растянулась от Подольска до Чехова, автомобилистам приходится искать объезд по трассе М4.Туляки сообщили об огромной пробке на трассе М2, образовавшейся от Московской области в сторону Тульского региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии