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Кабмин поддержал проект об обязательных работах за показ нацистской символики

Кабмин поддержал проект об обязательных работах за показ нацистской символики

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций.

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