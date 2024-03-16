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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Блогер, журналист, участник СВО, известный актер: истории россиян, впервые проголосовавших на выборах

Блогер, журналист, участник СВО, известный актер: истории россиян, впервые проголосовавших на выборах

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. В России второй день продолжается голосование на выборах президента. «ФедералПресс» собрал истории тех россиян, которые раньше не ходили на избирательные участки, а в этот раз проголосовали.

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