Блогер, журналист, участник СВО, известный актер: истории россиян, впервые проголосовавших на выборах

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. В России второй день продолжается голосование на выборах президента. «ФедералПресс» собрал истории тех россиян, которые раньше не ходили на избирательные участки, а в этот раз проголосовали.
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