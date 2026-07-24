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Царьград

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Гидрометцентр предупредил о сильных ливнях и грозах в Амурской области

Гидрометцентр предупредил о сильных ливнях и грозах в Амурской области

В Амурской области на 26-27 июля объявлено штормовое предупреждение. Циклон принесет сильные дожди, ливни и грозы.

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