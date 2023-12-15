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Старательно скрывали? Ужасающие факты о жизни женщин в Древнем Риме и Греции

Старательно скрывали? Ужасающие факты о жизни женщин в Древнем Риме и Греции

При просмотре различных фильмов про Древнюю Грецию и Древний Рим хочется позавидовать женщинам, которые жили в эти времена — они постоянно появлялись в красивых дорогих струящихся тканях и без конца хлестали домашнее вино… Но на деле жизнь их была вовсе не так безоблачна, а в каких-то моментах даже ужасна.

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