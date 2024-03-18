К осени этого года молочная продукция в России может подорожать на 7-10%. По словам экономистов, отрасли предстоит удовлетворять растущий спрос, следовательно, придется модернизировать старые мощности, открывать новые.
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