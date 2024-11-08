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"Водоканал" заплатит за работу спецтехники на снегоплавильных пунктах 235 млн

"Водоканал" заплатит за работу спецтехники на снегоплавильных пунктах 235 млн

Приближается зима, и ответственные за уборку снега в Петербурге начали подготовку спецтехники. Коммунальщика закупают для снегоуборочных машин щетки, а ответственный за снегоплавильные пункты «Водоканал» ищет для них различную спецтехнику.

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