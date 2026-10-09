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Серкан и Эда, Сулейман и Хюррем: 15 пар турецких сериалов, о которых спорят годами

Серкан и Эда, Сулейман и Хюррем: 15 пар турецких сериалов, о которых спорят годами

В турецких сериалах любовная линия часто тянет на себе весь сюжет: вокруг неё вьются интриги, конфликты и целые фандомы.

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