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БРИКС растёт вопреки потугам маленькой 7-ки

БРИКС растёт вопреки потугам маленькой 7-ки

Глава МИД Таиланда на саммите БРИКС в Нижнем Новгороде вручил Сергею Лаврову письмо о намерении страны стать полноправным членом объединения.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Нормальный мир уходит от грабителей.
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14 час.
А
Александр24
Не превратилась бы только Россия во всеобщую кормушку для БРИКС, с низкими пошлинами, прощением долгов и т.п., когда мы им всё по бросовым ценам (во имя &quot;дружбы&quot; и любви), а они нам по мировым ценам, да ещё поглядывая на Запад, занимаясь любимой игрой в &quot;два стула&quot;.
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14 час.
ольга
А народу какая  от этого польза? Или еще одна информация для  размяшления?
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13 час.

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