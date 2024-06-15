Глава МИД Таиланда на саммите БРИКС в Нижнем Новгороде вручил Сергею Лаврову письмо о намерении страны стать полноправным членом объединения.
БРИКС растёт вопреки потугам маленькой 7-ки
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Нормальный мир уходит от грабителей.
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14 час.
А
Александр24
Не превратилась бы только Россия во всеобщую кормушку для БРИКС, с низкими пошлинами, прощением долгов и т.п., когда мы им всё по бросовым ценам (во имя "дружбы" и любви), а они нам по мировым ценам, да ещё поглядывая на Запад, занимаясь любимой игрой в "два стула".
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14 час.
ольга
А народу какая от этого польза? Или еще одна информация для размяшления?
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13 час.
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