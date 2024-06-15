БРИКС растёт вопреки потугам маленькой 7-ки

А

Александр24

Не превратилась бы только Россия во всеобщую кормушку для БРИКС, с низкими пошлинами, прощением долгов и т.п., когда мы им всё по бросовым ценам (во имя "дружбы" и любви), а они нам по мировым ценам, да ещё поглядывая на Запад, занимаясь любимой игрой в "два стула".