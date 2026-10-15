YandexGPT и Alice AI снова доступны, однако часть инструментов пока не работает Большинство сервисов облачной платформы Yandex Cloud для разработки искусственного интеллекта восстановили работу после сбоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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