"Пусть Россия молится и боится!" – прозвучало на Варшавском форуме по безопасности стран НАТО. Тем временем после нового массированного удара по тылу на связь срочно вышел боевой офицер.
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