Европу охватили массовые протесты и беспорядки. Масштабы выступлений во Франции, Италии и Албании – свидетельство высокого социального напряжения Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias В одной Франции на улицы вышло 550–800 тыс.
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