Дело Иванова: паром «доплыл» до Лушникова и Промсвязьбанка

В «паромном» эпизоде уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, помимо экс-бенефициара банка «Интеркоммерц» Михаила Малова, представителей семейства Гитлиных, появились следы высокопоставленных чиновников Крыма, экс-замминистра транспорта Алана Лушникова, а также опорного банка оборонзаказа -Промсвязьбанка и целой группы подрядчиков Минобороны.
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