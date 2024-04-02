Врач-диетолог Королева посоветовала не есть на завтрак копченую, жареную и острую пищу

Специалист рассказала, какие продукты категорически не подходят для первого приема пищи.Рафинированные, копченые, острые и жареные продукты не рекомендуется есть на завтрак, а чай или кофе нужно пить не менее, чем через полчаса после приема пищи.
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