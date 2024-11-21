В Хабаровском крае мужчина погиб после нападения тигра

В Хабаровском крае мужчина погиб в тайге после нападения на него тигра. По данному факту начал процессуальную проверку следственный отдел СУ Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу (ЕАО), сообщает 21 ноября ведомство.