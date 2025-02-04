Поставки оружия из США на Украину были возобновлены на выходных — Reuters

Поставки оружия из США на Украину были возобновлены на выходных, сообщает Reuters. Ранее поставки были приостановлены в последние дни, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева.
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