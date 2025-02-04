Поставки оружия из США на Украину были возобновлены на выходных — Reuters

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Eduard
Никто ничего не должен и не надо нас в этом уверчть.Америка и Европа пусть своими территориями занимаются,не суют нрс в чужие,
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