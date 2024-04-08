«Киберпапа»: Александр Робак тащит катку

Канал ТНТ 8 апреля начинает показ сериала «Киберпапа» режиссера Эдуарда Бордукова. Комедия про сварщика, который оказывается прирожденным киберспортсменом, участвовала в основном конкурсе фестиваля «Пилот».
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