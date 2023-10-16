Суд оставил в силе приговор владельцу суши-бара за диарею жителей Татарска

Апелляционный суд оставил в силе приговор владельцу суши-бара «Суши Хаус» из Татарска. Бизнесмен Иван Тырышкин признан виновным нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в результате произошли массовые отравления.
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