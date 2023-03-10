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Президент Финляндии Ниинисте заявил, что «абсолютно готов» говорить с Путиным, если это принесет пользу

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что «абсолютно готов» говорить с Путиным, если это принесет пользу

Глава Финляндии Саули Ниинисте выступил с заявлением о том, что он «абсолютно готов» вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, если данное общение принесет пользу.

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