Думада россиялеләргә аз билгеле салым чигерүләре һәм компенсацияләр хакында искәрттеләр

Физик затлар кеременә салым түләүче россиялеләр спорт, хәйриячелек белән шөгыльләнү, уку, дәвалану һәм дарулар сатып алу, ирекле пенсия иминияте һәм тормышны иминиятләштерү өчен салым чигерүе алырга хокуклы.
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