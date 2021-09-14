Российская газета

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Количество уникальных абонентов в России и СНГ составило 238 млн человек

Количество уникальных абонентов в России и СНГ составило 238 млн человек

В прошлом году к мобильной связи впервые подключились 1,3 млн пользователей. Вклад технологий и услуг мобильной связи в экономику России в 2020 году составил 143 млрд долларов США, а к 2025 вырастет до 160 млрд долларов США, прогнозируют эксперты.

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