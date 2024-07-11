Посол Антонов: размещение ракет США в ФРГ угрожает международной безопасности

Планы Вашингтона по размещению на территории ФРГ ракет средней и меньшей дальности несут прямую угрозу международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных вооружений, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
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