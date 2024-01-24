На выборы президента в Россию приедут около 1000 международных наблюдателей

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. В наблюдении за выборами президента будут участвовать от пятисот до тысячи международных наблюдателей из более чем 100 стран и не менее чем из 13–15 международных организаций.
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