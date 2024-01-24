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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На выборы президента в Россию приедут около 1000 международных наблюдателей

На выборы президента в Россию приедут около 1000 международных наблюдателей

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. В наблюдении за выборами президента будут участвовать от пятисот до тысячи международных наблюдателей из более чем 100 стран и не менее чем из 13–15 международных организаций.

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