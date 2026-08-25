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Жителей Конаковского округа примут природоохранный и транспортный прокуроры

Жителей Конаковского округа примут природоохранный и транспортный прокуроры

Для жителей Конаковского округа Тверской области организован приём граждан. 27 августа 2026 года приём проведут Тверской межрайонный природоохранный прокурор Алексей Сутягин, Тверской транспортный межрайонный прокурор Константин Волков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Антон Стамплевский и Конаковский межрайонный прокурор Тверской области Сергей Ершов.

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