MicroBit запускает первый в Гонконге биткоин- и золотой ETF на HKEX

Компания MicroBit запустила на HKEX первый в Гонконге объединенный биткоин- и золотой ETF, внедрение единого продукта с двумя активами, который сочетает в себе доступ к цифровым активам с традиционным металлом-убежищем, на одну из самых внимательно отслеживаемых бирж Азии.
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