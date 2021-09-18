Лауреат премии Арсеньева 2020 Александр Куланов выступит на ЛиТРе

В этом году на дальневосточном фестивале "Литература Тихоокеанской России" (6+) в качестве эксперта выступит лауреат премии Арсеньева 2020 Александр Куланов.
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