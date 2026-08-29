Учитель Астраханцев: указ Путина доказывает, что внимание к учителям в России высоко

Президент России Владимир Путин ежегодно находит возможность встретиться с представителями образования и уделяет особое внимание вопросам образования разного уровня, заявил директор и учитель географии частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка будущего», победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» 2025 года Максим Астраханцев, комментируя итоги встречи президента с учителями и студентами на площадке МПГУ.
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