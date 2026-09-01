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За рулем

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Россияне начали отказываться от поездок на автомобиле

Россияне начали отказываться от поездок на автомобиле

Почти 36% водителей в России стали меньше ездить на личных автомобилях. Эти цифры озвучил Сергей Целиков – директор аналитического агентства «Автостат» – в своем Telegram-канале, где он представил данные свежего опроса.

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