Как казахстанская нефть может попасть в Европу минуя Россию

Европа продолжает учиться жить без российского углеводородного топлива. Как сообщают СМИ, чешские НПЗ проходят испытания по переходу с главного российского экспортного товара на сырье нероссийского происхождения.
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