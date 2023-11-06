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Как казахстанская нефть может попасть в Европу минуя Россию

Как казахстанская нефть может попасть в Европу минуя Россию

Европа продолжает учиться жить без российского углеводородного топлива. Как сообщают СМИ, чешские НПЗ проходят испытания по переходу с главного российского экспортного товара на сырье нероссийского происхождения.

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