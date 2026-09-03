А можно не отключать? Честный разговор об итогах опрессовки и изношенности теплосетей

Как опрессовка помогает пережить зиму и когда уже будут завершены все ремонтные работы на сетях Барнаула, рассказал Александр Гросс.
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