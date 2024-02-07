Жительница Смоленска попалась на уловку мошенницы пытаясь перевести ребенка в другой детсад

Пострадавшая хотела перевести чадо в другой детский сад Смолянку осудили по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) после того, как она обманула женщину с ребенком.
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