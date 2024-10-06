“Ловушка” и “Одинокие волки” возглавили пиратский рейтинг фильмом в России за сентябрьВ топ-5 также вошли фантастический триллер “Ускорение” с Кейси Аффлеком и Лоуренсом Фишберном и новая экранизация “Ворона” с Биллом Скарсгардом.