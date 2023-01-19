Немецкий журнал Focus: США получают тройную выгоду от конфликта на Украине

Объемы военной помощи, выделяемой Украине США, превышают военную поддержку от всех остальных западных партнеров Киева, однако поддержка США не является бескорыстной.
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