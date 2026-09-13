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Мировое обозрение

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Электричество вместо бензина: Китай меняет автомобильный рынок, от которого зависит Россия

Электричество вместо бензина: Китай меняет автомобильный рынок, от которого зависит Россия

Китайский автомобильный рынок переживает тектонический сдвиг, который уже отзывается эхом в России. В августе доля электрифицированных моделей — электромобилей и гибридов — в продажах легковых машин в КНР достигла 65%.

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