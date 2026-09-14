В России начались продажи квантовых компьютеров — на 4, 8 и 10 кубитов

С возможностью апгрейда до 48 кубитов Российская компания «Квантум парк» объявила о старте коммерческих продаж линейки сверхпроводниковых квантовых компьютеров SnowDrop.
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