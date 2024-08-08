Дмитрий Медведев призвал извлечь урок и разгромить врага из-за действий ВСУ на границе Курской области

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о необходимости извлечь урок из действий украинских боевиков на границе с Курской областью и беспощадно разгромить врага, пишет ТАСС.
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