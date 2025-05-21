Кредитный рейтинг США снижен из-за неконтролируемого госдолга в 98% ВВП

Впервые с 1919 года агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Соединённых Штатов Америки, указав на критический уровень государственного долга, который администрация президента США и законодательный орган пока не смогли взять под контроль.
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