Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это как шакалы ,подбирающие за сильными!В Польше дали оце...
  • Eduard
    Точно!В Польше дали оце...
  • Eduard
    Правильно,а чьей еще вашей?В Польше дали оце...

В США заявили об открытых насмешках Путина над Трампом

В США заявили об открытых насмешках Путина над Трампом

Во время личных переговоров Владимир Путин нередко делал саркастические заявления или позволял себе открытые насмешки над Дональдом Трампом – все эти моменты сглаживали переводчики, не передавая до конца манеру общения российского президента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;Трамп ответил, что это было бы перебором.&quot; НУ, ДА - К ОДИННАДЦАТИ ТУЗ!
Ответить
21 час.
наверх