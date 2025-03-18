В США заявили об открытых насмешках Путина над Трампом

Во время личных переговоров Владимир Путин нередко делал саркастические заявления или позволял себе открытые насмешки над Дональдом Трампом – все эти моменты сглаживали переводчики, не передавая до конца манеру общения российского президента.
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