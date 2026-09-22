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Туристов в Сочи просят покинуть пляжи и кемпинги у рек 23-24 сентября

На курорте и федеральной территории Сириус прогнозируют ливни, грозы, град и подъем воды в реках.

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