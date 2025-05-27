Минэкономразвития: количество пунктов досмотра на въезде в Крым нужно увеличить

Власти планируют увеличить количество пунктов досмотра на въезде в Крым. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, пишет ТАСС.
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