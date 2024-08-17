«Хотят прикрыть свой позор на Донбассе»: Опальный депутат верховной Рады Украины

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Комментарии
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Владимир Самборский
Вот позора на Донбассе я пока не увидел. А вот то,что укры вот-вот развалятся и счет идет уже на дни - это мы слышим еще с весны. Это было бы здорово,но не получается! Вперед наши двигаются,но мелкими шажками. А вот в Курске - так сразу провал, как по Харьковом осенью 22-го... Там мы сразу и много сдали,а вот отвоевываем... Генералы говорят (считаю про нас),что вернулись к окопной войне,как в 1-ю мировую.
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