Посольство США предупредило своих граждан о возможной террористической атаке в Москве

Американское посольство в Москве опубликовало на своем официальном интернет-портале сообщение, предупреждающее граждан США о планах экстремистов осуществить атаку в местах больших скоплений людей, включая концерты.
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